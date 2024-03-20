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Шмыгаль о блокаде границы: уверен, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости

Среда 20 марта 2024 13:48
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Шмыгаль о блокаде границы: уверен, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает работать над вопросом разблокирования украинско-польской границы. В ближайшее время ожидаются хорошие результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции.

"Мы активно работаем с соседними странами. Я уверен, что в ближайшее время у нас будут хорошие результаты. Самое важное, что мы обсуждаем сегодня во время Совета ассоциации - это невозможность блокирования линии солидарности, особенно когда мы говорим при места пересечения границы", - заявил премьер-министр.

Также он добавил, что во время блокады не было зафиксировано ни одного случая блокирования движения гуманитарной и военной помощи.

Протесты польских фермеров

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши. Блокирование продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска.

По словам протестующих, они планируют продлить свои пикеты на границе с Украиной до 30 апреля.

В частности, сегодня, 20 марта, на территории Польши начались общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек.

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