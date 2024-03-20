Обеспечение восьми бригад. В ВР назвали потери от блокады границы в марте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева.

"6,5 млрд гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте", - заявил Гетманцев и отметил, что этой суммы было бы достаточно для обеспечения восьми бригад.

Также он добавил, что в прошлый раз эта цифра составляла 7 млрд гривен.

Протесты польских фермеров

Польские фермеры уже в течение нескольких месяцев блокируют движение грузовых транспортных средств на польско-украинской границе. Из-за этого наблюдается значительное осложнение пересечения границы в обоих направлениях. Блокады продолжаются на шести пунктах пропуска и продлятся, согласно заявлению фермеров, до 30 апреля.

Также сегодня, 20 марта, фермеры устроили общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в том, что в ближайшее время можно ожидать положительные новости по разблокированию границы.