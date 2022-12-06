Заберут у партий. На производство комплексов "Стугна" выделят 130 млн гривен

"Украинские парламентарии передали 130 млн грн из средств, предназначенных для финансирования уставной деятельности партии, на производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что средства будут направлены целевым платежом на счет НБУ. В дальнейшем они поступят отечественному производителю ПТРК - КБ "Луч".

"Стугна-П" удачно используется ВСУ для уничтожения важных целей на большом расстоянии - танков, реактивных систем залпового огня и даже вертолетов противника", - добавили в Минобороны.