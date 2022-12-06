Заберуть у партій. На виробництво комплексів "Стугна" виділять 130 млн гривень

На виробництво протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" для Збройних сил України було передано додаткові 130 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.
"Українські парламентарії передали 130 млн грн з коштів, що призначались для фінансування статутної діяльності партії, на виробництво протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П" для Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони повідомили, що кошти буде спрямовано цільовим платежем на рахунок НБУ. Надалі вони надійдуть вітчизняному виробникові ПТРК - КБ "Луч".
"Стугна-П" вдало використовується ЗСУ для знищення важливих цілей на великій відстані - танків, реактивних систем залпового вогню та навіть гвинтокрилів противника", - додали у Міноборони.
Нагадаємо, що Збройні сили України атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".
У Збройних силах України показали знищення російського танку. Для цього бійці використали вітчизняний ПТРК "Стугна-П".
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