Украинские военные "Стугной" атаковали российскую колонну под Павловкой (видео)

Вооруженные силы Украины атаковали колонну россиян под Павловкой (Донецкая область). Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Засада ВСУ на колонну россиян", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военные использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Колонна оккупантов двигалась в районе Павловки, которая расположена возле Угледара.

В результате удалось уничтожить вражескую технику.

Ранее российское издание "Медуза" опубликовало материал о том, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

После этого российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждалось, что российское военное руководство покинуло бригаду.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил эту информацию.