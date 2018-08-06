"Оппоблок" визначиться з кандидатом на вибори не раніше вересня-жовтня, - нардеп

Рішення про кандидата приймуть на з'їзді "Опозиційного блоку"

Партія "Опозиційний блок" визначиться з кандидатом на вибори президента не раніше вересня-жовтня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як "Опозиційний блок" вибирає кандидата в президенти".

Зокрема, співголова фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Олександр Вілкул заявив РБК-Україна, що на сьогодні не прийнято рішення про те, хто конкретно стане кандидатом. На його думку, таким має стати людина, яка має максимальну довіру і зможе перемогти.

У той же час, за словами нардепа Вадима Новинського, рішення про кандидата на президентські вибори буде прийнято не раніше вересня-жовтня.

"Це рішення має прийняти з'їзд, який, швидше за все, пройде у вересні-жовтні", - зазначив нардеп.

Відзначимо, останні соціологічні опитування демонструють, що співголова ОБ Юрій Бойко - єдиний представник блоку серед фаворитів президентської гонки. Разом з ним серед потенційних кандидатів у президенти від "Оппоблока" називають і Бориса Колеснікова, і Олександра Вілкула, і Вадима Новинського, яких вважають близькими до олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Опозиційний блок" зможе представити свого кандидата в ЦВК.