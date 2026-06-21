"За услуги Ангела-хранителя": Трамп пригрозил ввести пошлины в Ормузском проливе

Ультиматум Трампа и "услуги ангела-хранителя"

Глава Белого дома подчеркнул, что первоначальное промежуточное соглашение, направленное на прекращение вооруженного конфликта с Ираном, четко предусматривает полностью бесплатный проход судов через пролив на время действия двухмесячного режима прекращения огня.

Однако Трамп предупредил о жестких финансовых мерах в будущем, если стороны не смогут заключить окончательный масштабный договор.

"В Ормузском проливе НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН в течение 60 дней действия режима прекращения огня, и НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПОШЛИН после истечения этого 60-дневного срока, если только они не будут введены Соединенными Штатами Америки - в случае, если соглашение не будет заключено - за услуги, оказанные в качестве Ангела-Хранителя странам Ближнего Востока с целью возмещения как прошлых, настоящих, так и будущих расходов", - написал американский президент.

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Напомним, в субботу, 20 июня, военное командование Ирана (Центральный штаб "Хатам аль-Анбия") в очередной раз объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Свой шаг Тегеран мотивировал "явным нарушением Соединенными Штатами первого пункта меморандума" и продолжающимися ударами Израиля по югу Ливана. Кроме того, накануне Иран отказался от участия в запланированных на пятницу переговорах в Швейцарии по ядерной программе, а вице-президент США Джей Ди Венс отложил свой визит в Женеву.