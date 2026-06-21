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"За услуги Ангела-хранителя": Трамп пригрозил ввести пошлины в Ормузском проливе

00:17 21.06.2026 Вс
2 мин
При каких условиях президент США может ввести пошлины?
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки могут ввести собственные пошлины и сборы для судов, проходящих через стратегически важный Ормузский пролив, если запланированные мирные переговоры с Ираном закончатся провалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на его странице в социальной сети Truth Social.

Ультиматум Трампа и "услуги ангела-хранителя"

Глава Белого дома подчеркнул, что первоначальное промежуточное соглашение, направленное на прекращение вооруженного конфликта с Ираном, четко предусматривает полностью бесплатный проход судов через пролив на время действия двухмесячного режима прекращения огня.

Однако Трамп предупредил о жестких финансовых мерах в будущем, если стороны не смогут заключить окончательный масштабный договор.

"В Ормузском проливе НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН в течение 60 дней действия режима прекращения огня, и НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПОШЛИН после истечения этого 60-дневного срока, если только они не будут введены Соединенными Штатами Америки - в случае, если соглашение не будет заключено - за услуги, оказанные в качестве Ангела-Хранителя странам Ближнего Востока с целью возмещения как прошлых, настоящих, так и будущих расходов", - написал американский президент.

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Напомним, в субботу, 20 июня, военное командование Ирана (Центральный штаб "Хатам аль-Анбия") в очередной раз объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Свой шаг Тегеран мотивировал "явным нарушением Соединенными Штатами первого пункта меморандума" и продолжающимися ударами Израиля по югу Ливана. Кроме того, накануне Иран отказался от участия в запланированных на пятницу переговорах в Швейцарии по ядерной программе, а вице-президент США Джей Ди Венс отложил свой визит в Женеву.

Несмотря на это, к новым переговорам с американской стороны готовятся специальный представитель Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер. Американская сторона пока отрицает, что пролив закрыт. 19 июня также появлялись сообщения об ограничении прохода судов со стороны Ирана, но их оперативно опровергли в иранском МИД.

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