Морские силы уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя
Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
"По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сотрудничали с подразделениями других составляющих Сил обороны. Они продолжают уничтожать врага.
Что предшествовало
На прошлой неделе в СМИ распространилась информация о том, что под Мариуполем нанесен удар по складу ракет для ПВО окупантов. Как заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.
Взрывы в Мариуполе
Россияне оккупировали город Мариуполь в феврале 2022 года. Тогда россияне применили тактику бомбардировки и голода. С начала оккупации Мариуполь стал военной базой для россиян.
Однако периодически ВСУ наносят удары по местам пребывания российских военных в Мариуполе. В частности, 11 сентября в Мариуполе и районе раздавались взрывы .
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