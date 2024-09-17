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Морские силы уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя

Вторник 17 сентября 2024 17:10
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Морские силы уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя Иллюстративное фото: морские силы уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сотрудничали с подразделениями других составляющих Сил обороны. Они продолжают уничтожать врага.

Морские силы уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя

Что предшествовало

На прошлой неделе в СМИ распространилась информация о том, что под Мариуполем нанесен удар по складу ракет для ПВО окупантов. Как заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.

Взрывы в Мариуполе

Россияне оккупировали город Мариуполь в феврале 2022 года. Тогда россияне применили тактику бомбардировки и голода. С начала оккупации Мариуполь стал военной базой для россиян.

Однако периодически ВСУ наносят удары по местам пребывания российских военных в Мариуполе. В частности, 11 сентября в Мариуполе и районе раздавались взрывы .

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