Морские силы уничтожили российские склады с боеприпасами вблизи Мариуполя

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по складам боеприпасов россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сотрудничали с подразделениями других составляющих Сил обороны. Они продолжают уничтожать врага.

Что предшествовало

На прошлой неделе в СМИ распространилась информация о том, что под Мариуполем нанесен удар по складу ракет для ПВО окупантов. Как заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.