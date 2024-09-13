Взрывы под Мариуполем: есть попадание по складу ракет для ПВО оккупантов

Под Мариуполем нанесен удар по складу ракет для ПВО оккупантов. Возможно и поражение расчета ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Подтверждено попадание по складу с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое. Детонация длилась до 5:20. Предварительно, возможно поражение очередного расчета ПВО", - рассказал он.

По данным советника мэра, захватчики рассматривают эвакуацию с. Портовское, все перекрыто оккупантами, такая же ситуация и в Мангуше.

"Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса "Мангуш-Мариуполь". По наблюдениям, продолжается перебазирование в режиме срочной эвакуации после поражения. Подробности позже", - добавил Андрющенко.