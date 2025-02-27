ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году до 3,5%. В сентябре прошлого года банк прогнозировал рост на 4,7%.

Как отмечает банк, Украина вступила в 2025 год, столкнувшись со слабыми экономическими показателями и растущей инфляцией. Банк пересмотрел прогноз страны на этот год в сторону понижения, поскольку атаки России на инфраструктуру электроэнергетики продолжают препятствовать производству.

"Ожидается, что рост ВВП Украины достигнет 3,5% в 2025 году, а затем ускорится до 5,0% в 2026 году, при условии, что к концу 2025 года будет достигнуто прекращение огня", - говорится в обзоре.

Негативные факторы

Хотя Украина вступила в 2025 год с внешним финансированием, обеспеченным на год, она сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за последствий войны, которая началась с российского вторжения в феврале 2022 года, отмечает ЕБРР.

Продолжение войны и массированные атаки России на электроэнергетическую инфраструктуру Украины привели как к дефициту электроэнергии, заставив украинцев платить высокие цены за импортируемую электроэнергию, так и к острой нехватке рабочей силы. Реальный рост ВВП заметно замедлился с более чем 5,0% в первой половине 2024 года до примерно 2,0% во второй половине года; общий показатель ВВП на 2024 год оценивается в 3,0%.

По данным банка, возобновление инфляции во второй половине 2024 года было обусловлено ростом цен на электроэнергию, коррекцией регулируемых цен на коммунальные услуги, быстрым ростом реальной заработной платы и обесцениванием валюты по отношению к доллару США после ослабления привязки обменного курса в октябре 2023 года.

Годовая инфляция достигла 12% в декабре 2024 года и, вероятно, останется на аналогичном уровне в первой половине 2025 года, прежде чем к концу года снизится до однозначных цифр, прогнозирует банк.

По прогнозу банка, негативные факторы, которые повлияли на рост во второй половине 2024 года, вероятно, сохранятся и в 2025 году. С положительной стороны, доказанная устойчивость и адаптивность предприятий, хорошо функционирующий черноморский торговый коридор, сильное стимулирование государственного потребления и увеличение военных закупок от отечественных предприятий, как ожидается, будут поддерживать экономический рост.