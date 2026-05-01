Украинцы стали активнее пользоваться наличными: в НБУ назвали основные источники денег
В Украине растут объемы наличных операций. За первый квартал 2026 года банки зафиксировали как увеличение поступлений, так и выдачи наличных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
Главное:
- Рост оборотов: Объемы наличных операций в банках выросли на 5-6% по сравнению с началом 2025 года.
- Факторы роста: На приток наличных повлияли более высокие зарплаты и пенсии, а на выдачу - блэкауты и обстрелы.
- Источники денег: Более 30% наличности в банки поступает через торговую выручку магазинов.
- Карточки в лидерах: 86% всей наличности из касс выдается именно для операций клиентов с платежными картами.
Сколько наличных проходит через банки
В период с января по март нынешнего года в кассы банков поступило 749,8 млрд гривен наличных. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время банки выдали клиентам 747,5 млрд гривен, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, объемы выдачи почти сравнялись с поступлениями.
Почему украинцы чаще пользуются наличными деньгами
В НБУ объясняют рост поступлений несколькими факторами:
- повышением зарплат в бюджетной сфере;
- индексацией пенсий в марте;
- оживлением экономической активности;
- стабильным потребительским спросом.
В то же время рост выдачи наличных эксперты связывают с рисками безопасности. Усиление интенсивности атак на инфраструктуру и длительные отключения света заставляют украинцев держать больше бумажных денег "на руках" для расчетов в случае сбоев в работе банковских терминалов.
Откуда получают и на что тратят наличные деньги
Больше всего средств из банков снимали для операций с платежными карточками - это 86% от всех расходов. Также наличные использовали для покупки иностранной валюты (4,1%) и обеспечения почты (3,4%).
Основными источниками поступлений остаются:
- торговая выручка - 30,3%;
- операции с платежными карточками - 27%;
- продажа иностранной валюты - 17,8%;
- выручка от услуг - 12,1%.
Ранее РБК-Украина писало, что НБУ планирует в 2026 году выпустить обновленную банкноту номиналом 100 гривен. Купюра будет иметь дополненный дизайн с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!", в то же время другие элементы и уровень защиты останутся без изменений. Также появились и обновленные 200-гривневые банкноты.