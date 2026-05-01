Украинцы стали активнее пользоваться наличными: в НБУ назвали основные источники денег

16:42 01.05.2026 Пт
Люди чаще снимают наличные как "запасной вариант" на случай перебоев с электричеством или связью
aimg Татьяна Веремеева
Фото: У украинцев стало больше наличных (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
В Украине растут объемы наличных операций. За первый квартал 2026 года банки зафиксировали как увеличение поступлений, так и выдачи наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Главное:

  • Рост оборотов: Объемы наличных операций в банках выросли на 5-6% по сравнению с началом 2025 года.
  • Факторы роста: На приток наличных повлияли более высокие зарплаты и пенсии, а на выдачу - блэкауты и обстрелы.
  • Источники денег: Более 30% наличности в банки поступает через торговую выручку магазинов.
  • Карточки в лидерах: 86% всей наличности из касс выдается именно для операций клиентов с платежными картами.

Сколько наличных проходит через банки

В период с января по март нынешнего года в кассы банков поступило 749,8 млрд гривен наличных. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время банки выдали клиентам 747,5 млрд гривен, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, объемы выдачи почти сравнялись с поступлениями.

Почему украинцы чаще пользуются наличными деньгами

В НБУ объясняют рост поступлений несколькими факторами:

  • повышением зарплат в бюджетной сфере;
  • индексацией пенсий в марте;
  • оживлением экономической активности;
  • стабильным потребительским спросом.

В то же время рост выдачи наличных эксперты связывают с рисками безопасности. Усиление интенсивности атак на инфраструктуру и длительные отключения света заставляют украинцев держать больше бумажных денег "на руках" для расчетов в случае сбоев в работе банковских терминалов.

Откуда получают и на что тратят наличные деньги

Больше всего средств из банков снимали для операций с платежными карточками - это 86% от всех расходов. Также наличные использовали для покупки иностранной валюты (4,1%) и обеспечения почты (3,4%).

Основными источниками поступлений остаются:

  • торговая выручка - 30,3%;
  • операции с платежными карточками - 27%;
  • продажа иностранной валюты - 17,8%;
  • выручка от услуг - 12,1%.

Ранее РБК-Украина писало, что НБУ планирует в 2026 году выпустить обновленную банкноту номиналом 100 гривен. Купюра будет иметь дополненный дизайн с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!", в то же время другие элементы и уровень защиты останутся без изменений. Также появились и обновленные 200-гривневые банкноты.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
