Украинцы стали активнее пользоваться наличными: в НБУ назвали основные источники денег

В Украине растут объемы наличных операций. За первый квартал 2026 года банки зафиксировали как увеличение поступлений, так и выдачи наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Главное: Рост оборотов: Объемы наличных операций в банках выросли на 5-6% по сравнению с началом 2025 года.

Объемы наличных операций в банках выросли на 5-6% по сравнению с началом 2025 года. Факторы роста: На приток наличных повлияли более высокие зарплаты и пенсии, а на выдачу - блэкауты и обстрелы.

На приток наличных повлияли более высокие зарплаты и пенсии, а на выдачу - блэкауты и обстрелы. Источники денег: Более 30% наличности в банки поступает через торговую выручку магазинов.

Более 30% наличности в банки поступает через торговую выручку магазинов. Карточки в лидерах: 86% всей наличности из касс выдается именно для операций клиентов с платежными картами.

Сколько наличных проходит через банки

В период с января по март нынешнего года в кассы банков поступило 749,8 млрд гривен наличных. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время банки выдали клиентам 747,5 млрд гривен, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, объемы выдачи почти сравнялись с поступлениями.

Почему украинцы чаще пользуются наличными деньгами

В НБУ объясняют рост поступлений несколькими факторами:

повышением зарплат в бюджетной сфере;

индексацией пенсий в марте;

оживлением экономической активности;

стабильным потребительским спросом.

В то же время рост выдачи наличных эксперты связывают с рисками безопасности. Усиление интенсивности атак на инфраструктуру и длительные отключения света заставляют украинцев держать больше бумажных денег "на руках" для расчетов в случае сбоев в работе банковских терминалов.

Откуда получают и на что тратят наличные деньги

Больше всего средств из банков снимали для операций с платежными карточками - это 86% от всех расходов. Также наличные использовали для покупки иностранной валюты (4,1%) и обеспечения почты (3,4%).

Основными источниками поступлений остаются: