Появилось видео момента попадания российского дрона по детскому саду в Харькове

Удар по детскому саду в Харькове: что известно

Российские военные-террористы утром 22 октября ударили дронами по Холодногорскому району Харькова. По меньшей мере один из дронов попал в здание частного образовательного центра, где на тот момент находилось 48 детей.

В результате атаки погиб человек - это коммунальщик, который убирал территорию вблизи детсада. Еще девять человек получили ранения - в основном это те, кто находился на улице. А в сети уже показали первые фото с места российского удара по детсаду.

Подробно о том, что сейчас известно об ударе по садику - читайте в материале РБК-Украина.