Появилось видео момента попадания российского дрона по детскому саду в Харькове

В сети появилось видео удара российского беспилотника по зданию частного детского сада в Харькове. На кадры попал момент непосредственно попадания и взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Оккупанты атаковали ударным дроном Холодногорский район Харькова. Мишенью для атаки стало здание, где был расположен частный детсад.
Враг, по данным прокуратуры, атаковал детсад сразу тремя ударными дронами. Было зафиксировано попадание в здание. В результате российского теракта есть погибшие и пострадавшие.
Российские военные-террористы утром 22 октября ударили дронами по Холодногорскому району Харькова. По меньшей мере один из дронов попал в здание частного образовательного центра, где на тот момент находилось 48 детей.
В результате атаки погиб человек - это коммунальщик, который убирал территорию вблизи детсада. Еще девять человек получили ранения - в основном это те, кто находился на улице. А в сети уже показали первые фото с места российского удара по детсаду.
