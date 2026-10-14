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Появились спутниковые снимки дата-центра "Яндекса" в Сасово после удара дронов

22:11 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Появились спутниковые снимки дата-центра "Яндекса" в Сасово после удара дронов Фото: взрыв и пожар после прилета дронов (росСМИ)
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Осинтеры изучили спутниковые снимки дата-центра "Яндекса" в Сасово после ударов украинских дронов. Пожар уничтожил треть здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" в Telegram.

Сгорела треть дата-центра в Сасово

Пожар после удара дронов повредил треть здания дата-центра "Яндекса" в Сасово Рязанской области России. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Airbus, изученные "Агентством".

Спутниковые снимки территории станкостроительного завода "Саста", которую занимает дата-центр "Яндекса", были сделаны 12 октября - через четыре дня после атаки БПЛА на центр.

Появились спутниковые снимки дата-центра &quot;Яндекса&quot; в Сасово после удара дроновПоявились спутниковые снимки дата-центра &quot;Яндекса&quot; в Сасово после удара дронов

Фото: спутниковые снимки дата-центра "Яндекса" в Сасовом (t.me/agentstvonews)

Для сравнения использованы снимки того же здания, сделанные в октябре прошлого года.

На снимках за 12 октября видно повреждение крыши здания западной части здания: в этом месте крыша покрылась черным цветом. Кроме того, здесь видны повреждения, похожие на отверстия. В центральной части здания видны предметы, похожие на обломки.

Удар по дата-центру

Удар по дата-центру в Сасово Украина нанесла 8 октября. Это была первая атака на центры обработки данных в России, за которой последовали еще два удара по мощностям "Яндекса" (во Владимире и Калуге), а в среду - по центру обработки данных "Сбера".

О степени повреждений, полученных центром в Сасово, "Яндекс" не сообщал.

После атаки на центр в Сасово с проблемами столкнулись отдельные российские сайты:

  • РЖД,
  • РИА Новости,
  • "Ведомости",
  • Интерфакс.

Также были проблемы и с отдельными сервисами самого "Яндекса".

Ранее РБК-Украина писало, что в результате атаки дронов в РФ по Рязанской области РФ вспыхнул дата-центр "Яндекса".

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