З'явилися супутникові знімки дата-центру "Яндекса" у Сасово після удару дронів

Осінтери вивчили супутникові знімки дата-центру "Яндекса" у Сасово після ударів українських дронів. Пожежа знищила третину будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство. Новости" у Telegram.

Згоріла третина дата-центру у Сасово

Пожежа після удару дронів пошкодила третину будівлі дата-центру "Яндекса" у Сасовому Рязанської області Росії. Про це свідчать супутникові знімки Airbus, вивчені "Агентством".

Супутникові знімки території верстатобудівного заводу "Саста", яку займає дата-центр "Яндекса", були зроблені 12 жовтня - через чотири дні після атаки БПЛА на центр.

Фото: супутникові знімки дата-центру "Яндекса" у Сасовому (t.me/agentstvonews)

Для порівняння використані знімки тієї самої будівлі, зроблені у жовтні минулого року.

На знімках за 12 жовтня видно пошкодження даху будівлі західної частини будівлі: у цьому місці дах покрився чорним кольором. Крім того, тут видно пошкодження, схожі на отвори. У центральній частині будівлі видно предмети, схожі на уламки.

Удар по дата-центру

Удару по дата-центру в Сасово Україна завдала 8 жовтня. Це була перша атака на центри обробки даних у Росії, за якою були ще два удари по потужностях "Яндекса" (у Володимирі та Калузі), а в середу - по центру обробки даних "Сбера".

Про ступінь пошкоджень, отриманих центром у Сасово, "Яндекс" не повідомляв.

Після атаки на центр у Сасово з проблемами зіткнулися окремі російські сайти:

РЖД,

РИА Новости,

"Відомості",

Інтерфакс.

Також були проблеми і в окремих сервісах самого "Яндекса".