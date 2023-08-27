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Ночные взрывы в Курске. Россияне утверждают, что дрон попал в многоэтажку

Курск, Воскресенье 27 августа 2023 10:06
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Ночные взрывы в Курске. Россияне утверждают, что дрон попал в многоэтажку Фото: россияне заявляют об "атаке дронов" в Курске (t.me/gubernator_46)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что ночные взрывы в Курске 27 августа были связаны с атакой. По их словам, беспилотник якобы врезался в дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом по ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла", - написал он.

При этом, как утверждает губернатор, якобы от взрывной волны пострадал корпус инженерного факультета местного университета.

По словам Старовойта, в результате так называемого "атаки" пожара не было, пострадавших нет.

Фото: россияне заявляют об "атаке дронов" в Курске (t.me/gubernator_46)

Взрывы в Курске

Этой ночью россияне заявили, что в Курске раздались взрывы. Кроме того, местные жители в соцсетях сообщали, что якобы также были слышны автоматные очереди.

Позже в сети были опубликованы кадры с момента взрыва. На видео также была видна яркая вспышка в ночном небе.

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