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Блинкен в Киеве: все подробности визита

Киев, Среда 06 сентября 2023 12:15
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Блинкен в Киеве: все подробности визита Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев на поезде (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 сентября приехал в Украину. Ожидается, что среди прочего он объявит очередной пакет военной помощи.

РБК-Украина следит за визитом американского госсекретаря в Киев.

Встреча с премьером Денисом Шмыгалем

Блинкен и Шмыгаль обсудили усиление бизнес- и экономического сотрудничества, а также прогресс в реформах. Украинский премьер отдельно поблагодарил за финансовую программу PEACE in Ukraine, помогающую выплачивать зарплаты учителям и врачам.

"Сосредоточили также внимание на защите энергетической инфраструктуры. Максимально готовимся к зиме и возможным ракетным обстрелам объектов генерации и распределения. Высоко ценим поддержку и военную помощь США", - добавил он.

Блинкен: хотим, чтобы у Украины было все для успеха в контрнаступлении

Госсекретарь заявил, что прибыл, чтобы продемонстрировать поддержку США.

"Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое для успеха в контрнаступлении", - заявил он.

По его словам, не менее важно обеспечение долгосрочных оборонительных возможностей Украины. Чтобы российская агрессия не повторилась в будущем. Также он пообещал, что США вместе с партнерами будут работать над восстановлением украинской экономики и усилении демократии.

Блинкен уже встретился с Дмитрием Кулебой

Главы внешнеполитических ведомства Украины и США посетили Берковецкое кладбище.

"Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве с чествования памяти наших павших героев на Берковецком кладбище. Это знак уважения всем украинским воинам, отдавшим свою жизнь за нашу свободу и право на жизнь", - написал глава МИД Украины.

Блинкен в Киеве: все подробности визита

Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба на Берковецком кладбище (twitter.com/DmytroKuleba)

Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Закрыто для массовых захоронений с 1982 года. С 2014 года отдельный участок выделили для захоронения погибших во время АТО.

С полномасштабным вторжением РФ в 2022 году выделили еще три участка для почетных захоронений погибших защитников и защитниц Украины.

Цели визита и подробности о новом пакете (официально)

Американское издание ABC News приводит заявление официального представителя Госдепа Мэтью Миллера.

По его словам, Блинкен прибыл, чтобы встретиться с украинскими топ-чиновниками и продемонстрировать приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины перед лицом агрессии РФ.

"Госсекретарь рассмотрит потребности Украины в области энергетики, безопасности и гуманитарной помощи, а также сделает заявления о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать Украину в этих сферах", - отметил Миллер.

Он также подтвердил, что Блинкен объявит о новом финансировании на более 1 млрд долларов.

Пакет призван поддержать украинские войска в прорыве российских линий обороны. В то же время делается акцент на том, что противовоздушная оборона по-прежнему остается высоким приоритетом.

Кроме переговоров с президентом и министром иностранных дел Украины, запланирована встреча с премьером Денисом Шмыгалем. Блинкен и Дмитрий Кулеба также проведут пресс-конференцию.

В течение второго дня визита он, возможно, посетит культурные достопримечательности, но планы пока неокончательны.

Также отмечается, что приезд Блинкена состоялся в то время, когда администрация президента США Джо Байдена ждет от Конгресса "зеленый свет" на запрос о дополнительных 24 млрд долларов для помощи Украине.

Хотя ранее в подконтрольной республиканцам Палате представителей говорили, что не намерены давать "карт-бланш" Украине, последний закон о расходах со значительной помощью Украине был принят при широкой двухпартийной поддержке. Однако впервые с начала российского вторжения в администрации Байдена обеспокоены, что поддержка со стороны Капитолийского холма может пошатнуться.

Обновлено на 13:45

Официальное заявление Миллера опубликовало и посольство США в Украине.

"Вернулся сегодня в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить их продолжающееся контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению и, прежде всего, укрепить непоколебимую приверженность США Украине", - добавил Блинкен в своем Twitter.

Объявит пакет на миллиард?

Ожидается, что во время визита Энтони Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов нового финансирования.

Что именно войдет в этот пакет, пока неизвестно. На днях западные СМИ писали о подготовке пакета военной помощи на сумму от 240 до 370 млн долларов. Его содержимое уточняется, однако одним из пунктов значатся танковые снаряды с обедненным ураном.

Примечательно, что поставка первых американских танков Abrams в Украину также запланирована на сентябрь.

Первые детали визита

Официально программа не объявлялась. На сайте МИД Украины и Офиса президента по состоянию на утро 6 сентября анонсов не было, как и на сайте Госдепа США.

В то же время, как пишет CNN, Блинкен встретится с ключевыми представителями украинской власти, в том числе с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

CNN со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента отмечает, что Блинкен рассчитывает на новости из первых рук о наступательной операции в районе Бахмута, поскольку Зеленский недавно посещал это направление.

Кроме того, визит дает возможность США и Украине объединить усилия перед Генеральной ассамблеей ООН, сессия которой начнется позднее в сентябре.

"У украинцев есть важная миссия в Нью-Йорке - продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и их постоянные потребности. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке. Иметь возможность проконсультироваться и договориться до того, как мы доберемся до Нью-Йорка, очень, очень важно", - сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что сейчас самое время оценить, как идет контрнаступление.

"Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели", - отметил представитель Госдепа, добавив, что США видят впечатляющие успехи на юге и востоке.

Как пишет Reuters, визит запланирован на два дня.

Неанонсированная поездка

О приезде Блинкена украинские СМИ сообщали еще вчера, но неофициально и со ссылкой на дипломатические источники. Соответствующий вопрос задавали представителю пресс-службы Госдепартамента США Ведану Пателу, но он не стал подтверждать визит.

Как стало известно РБК-Украина, о поездке не объявляли заранее из соображений безопасности. По состоянию на 09:00 он уже прибыл в украинскую столицу. Центр Киева частично перекрывали для движения транспорта.

Западные СМИ пишут, что госсекретарь приехал на ночном поезде из Польши.

Отметим, это не первый визит Энтони Блинкена в Украину за время полномасштабной агрессии РФ. По данным Госдепа, в марте 2022 года он на границе встречался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Затем в апреле 2022 года вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином обсуждал в Киеве поставки вооружений и другой помощи. В сентябре прошлого года госсекретарь США тоже посетил Киев и в том числе был в разрушенном Ирпене.

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Владимир Зеленский Киев Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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