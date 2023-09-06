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Блинкен в Киеве объявит о новой помощи для Украины на более чем 1 млрд долларов, - CNN

Среда 06 сентября 2023 11:21
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Блинкен в Киеве объявит о новой помощи для Украины на более чем 1 млрд долларов, - CNN Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время своего визита в Киев, 6 сентября, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявит о новой помощи для Украины на более чем 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, во время визита в Киев, государственный секретарь США встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента, который говорил на условиях анонимности, во время визита государственный секретарь также объявит о выделении стране более 1 млрд долларов нового финансирования.

Новый визит Блинкена в Украину

Сегодня, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину с официальным визитом. О планировании его поездки ранее ничего не сообщалось из соображений безопасности.

С самого утра в центре Киева было частично перекрыто движение транспорта, что обычно делают во время визита международных лидеров или делегаций.

Последний раз государственный секретарь Штатов посещал нашу страну еще в сентябре 2022 года. Тогда же его поездку также не анонсировали.

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