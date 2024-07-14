ФБР возглавит расследование покушения на Трампа, - AP

ФБР станет ведущим правоохранительным органом, который будет расследовать покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Бюро заявляет, что будет сотрудничать с Секретной службой, а также местными и государственными правоохранительными органами.

Что известно о покушении на Трампа

В штате Пенсильвания, 14 июля, во время митинга на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение.

После звуков очень похожих на выстрелы он дотронулся до своего уха, а затем присел на землю. На его лице можно было заметить немного крови. Секретная служба США вывела Трампа со сцены, после чего он был эвакуирован в медучреждение.

Через несколько часов в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха. Но как отмечали его представители, он "в порядке" и его жизни ничего не угрожает.

По информации ряда американских СМИ, стрелок, который выстрелил в Трампа, вероятно, был на крыше за пределами места проведения митинга. Как сообщается, он был убит сотрудниками Секретной службы.

Кроме того, известно об одном погибшем на митинге, который погиб, скорее всего от выстрела стрелка. Также сообщается об еще одном тяжело раненном.

Действующий президент Америки Джо Байден заявил, что в США нет места такому насилию, и призвал всю страну осудить этот акт. В то же время он отметил, что пока не может назвать стрельбу на митинге Трампа покушением.

Байден отметил, что рад слышать, что с Трампом все в порядке. После в Белом дома сообщили, что президент США провел разговор с Дональдом Трампом, однако детали разговора не сообщаются.

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