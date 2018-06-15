Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Південній Кореї заявили, що питання американських військових є суто справою Сеулу та США

НовиниПолітика    15.06.2018 - 13:32
Фото: американські військові (flickr.com The U.S. Army)
Фото: американські військові (flickr.com The U.S. Army)

Наразі на території країни розміщено близько 30 тисяч військових США

Питання американських військовослужбовців у Південній Кореї не відноситься до переговорів між Сполученими Штатами Америки (США) і Північною Кореєю, оскільки є суто справою Вашингтона і Сеула. Про це сказав високопоставлений чиновник у президентському офісі Південної Кореї, передає агентство Reuters.

"Військові сили США в Південній Кореї не підлягають переговорам між Північною Кореєю і Сполученими Штатами, оскільки вони є питанням альянсу між Сполученими Штатами і Південною Кореєю", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, що наразі на території країни розміщено  близько 30 тисяч американських військовослужбовців, яких КНДР давно вимагала вивести як одну з умов відмови від ядерних і ракетних програм.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що держава готова обговорити скасування спільних зі Сполученими Штатами Америки (США) військових навчань.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю. При цьому американський лідер чітко дав зрозуміти КНДР, що умовою "заморожування" військових навчань є добросовісні переговори.

КНДР і Південна Корея домовились про поновлення військової комунікації Санкції проти КНДР залишаться в силі до повної денуклеаризації, - Помпео
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Южная Корея, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся