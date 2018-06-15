У Південній Кореї заявили, що питання американських військових є суто справою Сеулу та США

Наразі на території країни розміщено близько 30 тисяч військових США

Питання американських військовослужбовців у Південній Кореї не відноситься до переговорів між Сполученими Штатами Америки (США) і Північною Кореєю, оскільки є суто справою Вашингтона і Сеула. Про це сказав високопоставлений чиновник у президентському офісі Південної Кореї, передає агентство Reuters.

"Військові сили США в Південній Кореї не підлягають переговорам між Північною Кореєю і Сполученими Штатами, оскільки вони є питанням альянсу між Сполученими Штатами і Південною Кореєю", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, що наразі на території країни розміщено близько 30 тисяч американських військовослужбовців, яких КНДР давно вимагала вивести як одну з умов відмови від ядерних і ракетних програм.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що держава готова обговорити скасування спільних зі Сполученими Штатами Америки (США) військових навчань.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про рішення припинити військові навчання з Південною Кореєю. При цьому американський лідер чітко дав зрозуміти КНДР, що умовою "заморожування" військових навчань є добросовісні переговори.