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Интервью

Южная Корея готова обсудить отмену совместных с США военных учений

НовостиПолитика    14.06.2018 - 14:26
Фото: Мун Чжэ Ин (instagram.com/moonjaein)
Фото: Мун Чжэ Ин (instagram.com/moonjaein)

Мун поручил членам Совета нацбезопасности Южной Кореи тесно координировать свои действия с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что государство готово обсудить отмену совместных с Соединенными Штатами Америки (США) военных учений. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на пресс-службу президента.

"Мун заявил, что страна с осторожностью рассмотрит возможность отмены совместных военных учений Южной Кореи и США", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства также поручил членам Совета нацбезопасности Южной Кореи тесно координировать свои действия с США.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры по своей ядерной программе. Так, ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.

По словам Помпео, который присутствовал лично на встрече лидеров КНДР и США, американский лидер четко дал понять, что условием "замораживания" военных учений являются добросовестные переговоры.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, учения, Южная Корея, Мун ЧжЭ Ин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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