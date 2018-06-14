Южная Корея готова обсудить отмену совместных с США военных учений

Мун поручил членам Совета нацбезопасности Южной Кореи тесно координировать свои действия с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что государство готово обсудить отмену совместных с Соединенными Штатами Америки (США) военных учений. Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на пресс-службу президента.

"Мун заявил, что страна с осторожностью рассмотрит возможность отмены совместных военных учений Южной Кореи и США", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства также поручил членам Совета нацбезопасности Южной Кореи тесно координировать свои действия с США.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры по своей ядерной программе. Так, ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.

По словам Помпео, который присутствовал лично на встрече лидеров КНДР и США, американский лидер четко дал понять, что условием "замораживания" военных учений являются добросовестные переговоры.