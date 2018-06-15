В Южной Корее заявили, что вопрос американских военных является сугубо делом Сеула и США

Сейчас на территории страны размещено около 30 тысяч военных США

Вопрос американских военнослужащих в Южной Корее не относится к переговорам между Соединенными Штатами Америки (США) и Северной Кореей, поскольку является сугубо делом Вашингтона и Сеула. Об этом сказал высокопоставленный чиновник в президентском офисе Южной Кореи, передает агентство Reuters.

"Военные силы США в Южной Корее не подлежат переговорам между Северной Кореей и Соединенными Штатами, поскольку они являются вопросом альянса между Соединенными Штатами и Южной Кореей", - говорится в сообщении.

Следует указать, что сейчас на территории страны размещено около 30 тысяч американских военнослужащих, которых КНДР давно требовала вывести как одно из условий отказа от ядерных и ракетных программ.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что государство готово обсудить отмену совместных с Соединенными Штатами Америки (США) военных учений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей. При этом американский лидер четко дал понять КНДР, что условием "замораживания" военных учений является добросовестные переговоры.