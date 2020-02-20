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У громадян, що раніше прибули з Китаю в Україну, не зафіксували коронавірус

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 09:18
У громадян, що раніше прибули з Китаю в Україну, не зафіксували коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Інкубаційний період завершився в понеділок

У громадян, що прилетіли раніше в Україну прямими рейсами з Китаю, не було зафіксовано коронавіруса під час інкубаційного періоду. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook.

За його словами, в понеділок пройшло 14 днів з часу прибуття останнього прямого регулярного рейсу з Китаю в Україну.

"Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного нагляду жодного пасажири і члени екіпажу не виявлено симптомів хвороби", - написав Ляшко.

Також він зазначив, що після виходу з літака всі пасажири і екіпаж проходили температурний скринінг, а також епідеміологи протягом інкубаційного періоду двічі зв'язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день).

"Тепер ми точно можемо сказати - вони здорові. На бортах прямих рейсів з Китаю не було жодного інфікованого людини. Нагадую, що людей, які прилетіли суміжними рейсами, згідно з рекомендаціями ВООЗ, перевіряли в проміжній країні, як тільки вони залишили прямий рейс з Китаю", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, на даний момент очікується приліт в Україну літака з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань. Приліт рейсу очікувалося близько 8 ранку в аеропорт "Бориспіль", проте на даний момент літак кружляє в небі між Полтавою і Дніпром на підльоті до Харкова. Офіційної інформації про місце прильоту поки немає.

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