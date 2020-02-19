У Південній Кореї зафіксували 20 нових випадків коронавірусу

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Загалом коронавірусом в країні захворіли понад 50 людей

У Південній Кореї підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

За даними агентства, більша частина нових заражених коронавірусом відвідували церковні служби, що викликає побоювання, адже кількість хворих може продовжити зростати, попри посилений карантин. Загальна кількість хворих наразі становить 51.

Крім того, влада країни виявила ймовірного "супер розповсюджувача" небезпечного вірусу. Медики вважають, що 61-річна мешканка міста Тегу заразила щонайменше 15 людей, а також контактувала ще зі 166 особами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Південній Кореї з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 було оголошено про тимчасову заборону на заходження іноземних круїзних суден у свої морські порти.

Також РБК-Україна писало, що станом на 19 лютого кількість хворих новим видом коронавірусу перевищила 75 тисяч. Відомо про щонайменше 2012 летальних випадків. Вилікуватися від небезпечної хвороби вдалося майже 15 тисячам людей.

Додамо, що за даними українського Міністерства охорони здоров'я, станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.