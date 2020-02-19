В Южной Корее зафиксировали 20 новых случаев коронавируса

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В общем коронавирусом в стране заболели более 50 человек

В Южной Корее подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

По данным агентства, большая часть новых зараженных коронавирусом посещали церковные службы, что вызывает опасения, ведь количество больных может продолжать расти, несмотря на усиленный карантин. Общее число заболевших сейчас составляет 51.

Кроме того, власти страны обнаружили вероятного "супер распространителя" опасного вируса. Медики считают, что 61-летняя жительница города Тэгу заразила по меньшей мере 15 человек, а также контактировала еще со 166 лицами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее с целью предотвращения распространению коронавирус COVID-19 было объявлено о временном запрете на заходы иностранных круизных судов в морские порты.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 19 февраля количество заболевших новым видом коронавируса превысило 75 тысяч. Известно о минимум 2012 летальных случаях. Вылечиться от опасной болезни удалось почти 15 тысячам людей.

Добавим, что по данным украинского Министерства здравоохранения, по состоянию на сегодня в Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.