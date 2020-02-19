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Кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 75 тисяч, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 11:08
Кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 75 тисяч, - МОЗ
Ілюстративне фото (Reuters)

Перебороли небезпечну хворобу вже майже 15 тисяч людей

Загальна кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 75 тисяч, понад 2 тисячі випадків - летальні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними відомства, станом на ранок 19 лютого у світі зафіксовано 75 199 лабораторно підтверджених випадків захворювання новим видом коронавірусу, спалах якого стався в Китаї.

Зазначається, що від небезпечної хвороби вдалося вилікуватися вже 14 675 особам. Померли від коронавірусу 2012 людей.

Крім того, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 19 лютого з Києва вилетів літак до китайського Уханя. Літак проведе евакуацію українців та громадян ще десяти країн у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Літак повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Також РБК-Україна писало, що Японія частково зняла карантин з круїзного лайнера Diamond Princess. Пасажирам лайнера, у яких не було виявлено коронавірусу, дозволили зійти на берег. Сьогодні на берег почала сходити перша група у складі 500 пасажирів.

Число смертей від коронавірусу зросло до 2011 МОЗ знайшло в Україні 4 безпечних місця, готових прийняти евакуйованих з Уханя
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