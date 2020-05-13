У Південній Кореї після пом'якшення карантину стався новий спалах COVID-19

У Південній Кореї після пом'якшення карантину стався новий спалах коронавірусу, заразилися 119 осіб. Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, 69 випадків виявили в самому Сеулі. Також відомо про 23 хворих в Кенгидо, 15 - в Інчхоні, п'яти - в провінції Північний Чхунчонг, чотирьох - у Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

"В Сеулі зафіксували ще один спалах інфекції, пов'язану з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Ітаєвон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні", - йдеться в повідомленні..

Нагадаємо, в Південній Кореї всього 10 962 інфікованих коронавірусом.

Раніше у Південній Кореї коронавірус підтвердили у 141 людини, які раніше одужали від інфекції.

Раніше повідомлялося, що корейські дослідники змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус. Позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

Також РБК-Україна писало, що Південна Корея має намір випустити препарат проти коронавіруса в 2021 році.