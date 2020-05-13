В Южной Корее после смягчения карантина произошла новая вспышка COVID-19

В Южной Корее после смягчения карантина произошла новая вспышка коронавируса, заразились 119 человек. Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, 69 случаев выявили в самом Сеуле. Также известно о 23 больных в Кенгидо, 15 - в Инчхоне, пяти - в провинции Северный Чхунчонг, четырех - в Пусане и по одному в провинциях Северная Джолла, Южный Ксенсан и Чеджу.

"В Сеуле зафиксировали еще одну вспышку инфекции, связанную с ночными клубами в сеульском микрорайоне Итаевон, что привело к 119 случаям заболевания по всей стране", - говорится в сообщении..

Напомним, в Южной Корее всего 10 962 инфицированных коронавирусом.

Ранее в Южной Корее коронавирус подтвердили у 141 человека, которые ранее выздоровели от инфекции.

Ранее сообщалось, что корейские исследователи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся.

Также РБК-Украина писало, что Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году.