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У Південній Америці скасували відбіркові матчі на ЧС-2022 у березні

Новость на русском → Південна Америка, Неділя 07 березня 2021 14:34
У Південній Америці скасували відбіркові матчі на ЧС-2022 у березні Фото: Емблема ЧС-2022 в Катарі (fifa.com)
Автор: Андрій Василюк

Рада КОНМЕБОЛу (Південноамериканська футбольна конфедерація) вирішила перенести матчі відбору до ЧС-2022, які мали відбутися наприкінці березня 2021 року. Термін проведення цих матчів поки невизначено.

Про це повідомляє КОНМЕБОЛ у своєму Twitter.

Таке рішення пов'язане з неможливістю зібрати усіх гравців у зазначені терміни. КОНМЕБОЛ та ФІФА мають намір проаналізувати розклад команд, аби знайти дати проведення перенесених матчів.

"Незабаром для цих матчів будуть вивчені різні варіанти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поєдинок відбору на Чемпіонат світу з футболу в 2022 році між Францією і Україною відбудеться без глядачів.

Зазначається, що Федерація футболу Франції сподівалася, що зможе отримати дозвіл на проведення матчу проти України з частиною глядачів. Однак місцева влада відмовила французької федерації в цьому.

Поєдинок між Францією і Україною повинен пройти 24 березня на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі. Старт запланований на 21:45.

Нагадаємо, в грудні відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Україна потрапила в групу D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Казахстану та України.

Перший свій поєдинок відбору на ЧС "синьо-жовті" проведуть з Францією, останній - з Боснією і Герцеговиною.

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