В Южной Америке отменили отборочные матчи на ЧМ-2022 в марте

Совет КОНМЕБОЛа (Южноамериканская футбольная конфедерация) решил перенести матчи отбора к ЧМ-2022, которые должны были состояться в конце марта 2021 года. Срок проведения этих матчей пока неопределен.

Об этом сообщает КОНМЕБОЛ в своем Twitter .

"Вскоре для этих матчей будут изучены различные варианты", - говорится в сообщении.

Такое решение связано с невозможностью собрать всех игроков в указанные сроки. КОНМЕБОЛ и ФИФА намерены проанализировать расписание команд, чтобы найти даты проведения перенесенных матчей.

Напомним, поединок отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году между Францией и Украиной состоится без зрителей.

Отмечается, что Федерация футбола Франции надеялась, что сможет получить разрешение на проведение матча против Украины с частью зрителей. Однако местные власти отказали французской федерации в этом.

Поединок между Францией и Украиной должен пройти 24 марта на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Старт запланирован на 21:45.

Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.

Первый свой поединок отбора на ЧМ "сине-желтые" проведут с Францией, последний - с Боснией и Герцеговиной.