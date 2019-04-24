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У Південній Африці більше 50 людей померли в результаті проливних дощів

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 15:14
У Південній Африці більше 50 людей померли в результаті проливних дощів
Ілюстративне фото (YouTube SS Studio)

Дощі почалися увечері в понеділок

В Південній Африці унаслідок проливних дощів загинули понад 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протягом кількох днів регіон піддавався сильним дощам, але влада не передбачали зливи, який почався в понеділок пізно ввечері. У результаті сталася повінь, і деякі споруди були підірвані і обрушилися на людей.

Сотні людей були евакуйовані, в основному в портовому місті Дурбан в провінції Квазулу-Натал. В результаті повені також загинули щонайменше три людини в провінції Східний Кейп.

Раніше повідомлялося, що в М'янмі понад 50 людей загинули в результаті обвалення шахти з видобутку нефриту. Під завалами опинилися 54 працівника двох гірничодобувних компаній, а також близько 40 екскаваторів і вантажівок.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа в Індонезії зросла до 73 осіб. В результаті повені пошкоджені два мости і більше 100 будинків, а більше чотирьох тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

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