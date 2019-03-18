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Число загиблих через повінь в Індонезії зросло

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 10:52
Число загиблих через повінь в Індонезії зросло
Фото: повінь в Індонезії (twitter.com/KRuHA_Indonesia)

Рятувальникам дуже важко потрапити до віддалених районів провінції через заблоковані дороги й повалені дерева

Число загиблих у результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа зросло до 73 людей. Про це повідомляє видання BBC.

При цьому розшукують ще 60 людей.

"Унаслідок повені в східній індонезійській провінції Папуа загинуло щонайменше 73 людини, ще 60 осіб шукають", - зазначає видання.

Вказано, що рятувальникам дуже важко потрапити до віддалених районів провінції, адже через зсув ґрунту були заблоковані дороги й повалені дерева.

Повідомляється, що внаслідок повені пошкоджені два мости й понад 100 будинків, а понад чотири тисячі людей були вимушені залишити свої домівки.

В Агентстві з надзвичайних ситуацій Індонезії поінформували, що найбільша кількість загиблих, 51 людина, була виявлена в місті Сентані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв повені в Індонезії, яка була викликана сильною зливою, становить 64 людини. Правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла загиблих.

Як писало РБК-Україна раніше, в результаті паводків, викликаних зливами, в місті Сентана провінції Папуа в Індонезії загинули 46 осіб. У поліції відзначали, що число загиблих може зрости, оскільки процес евакуації жертв і пошуки постраждалих усе ще тривають.

Додамо, нещодавно в індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 5.3. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. Даних про жертви не надходило.

Кількість жертв в результаті повені в Індонезії зросла до 64 В Індонезії майже півсотні людей загинули внаслідок повені
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