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У М'янмі обрушилася нефритова шахта, є жертви

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 15:36
У М'янмі обрушилася нефритова шахта, є жертви
Ілюстративне фото (azvision az)

Під завалами опинилися більше 50 осіб без шансів вижити

У М'янмі понад 50 людей загинули в результаті обвалення шахти з видобутку нефриту. Про це сообщаети РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними місцевої влади, під завалами опинилися 54 працівника двох гірничодобувних компаній, а також близько 40 екскаваторів і вантажівок.

У вівторок Тін Со, депутат парламенту, який представляв багатий нефритом район Хпакант в штаті Качин на півночі, повідомив, що три тіла були витягнуті з-під уламків.

"Вони не виживуть. Це неможливо, тому що вони поховані під брудом. Дуже важко знайти тіла", - сказала Тін З.

Начальник пожежної бригади сказав, що у вівторок після світанку був проведений обшук, і рятувальні роботи тривають.

Наголошується, що смертельні зсуви та інші нещасні випадки поширені в погано регульованих шахтах країни.

Раніше повідомлялося, що в Грузії на вугільній шахті в Ткібулі в Імеретії стався обвал, в результаті якого загинули шестеро гірників.

РБК-Україна писало, що в результаті атаки повстанців угруповання "Армія порятунку рогинджа Аракана" на заході М'янми загинули 9 правоохоронців.

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