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Південна Корея і США провели ракетні пуски у відповідь на провокації КНДР

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Сеул, Середа 25 травня 2022 07:52
Південна Корея і США провели ракетні пуски у відповідь на провокації КНДР Фото: Північна Корея запустила три балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Південна Корея і США запустили свої ракети у відповідь на випробування балістичних ракет КНДР. Крім того, країни підняли свою авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У відповідь на провокаційні пуски балістичних ракет були проведені навчання авіації Elephant Walk і спільні пуски ракет класу "земля-земля" США і Республіки Корея.

Південна Корея запустила ракету "Хенму-2", А США - один снаряд ATACMS у бік Японського моря.

За інформацією агентства, це було зроблено для "запобігання подальших провокацій" і "демонстрації можливості негайного ураження" з боку союзних сил.

Elephant Walk-навчання авіації, при яких винищувачі виходять на злітну смугу для перевірки готовності до процедур перед зльотом.

Нагадаємо, у середу КНДР провела пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною. Візит президента США Джо Байдена завершився напередодні.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

Додамо, що президент Байден висунув умову для зустрічі з лідером КНДР.

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

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