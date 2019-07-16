Фінляндія підняла винищувачі для ідентифікації літаків РФ над Балтикою

Російські літаки не порушили повітряний кордон Фінляндії
Винищувачі Військово-повітряних сил Фінляндії Hornet було піднято в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем у понеділок, 15 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фінських ВПС у Twitter.
"Винищувачі F/A-18 Hornet 15 липня піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35 над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як уточнили в прес-службі ВВС Фінляндії, кордон країни російські літаки не порушили.
"Порушення повітряного кордону не було", - йдеться в повідомленні.
У фінських ВПС також зазначили, що Hornet "виконували оперативні дії", розвиваючи при цьому високі швидкості.
Фото: російські літаки над Балтійським морем
Нагадаємо, на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой".
Росіяни, своєю чергою, стверджували, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалой", а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від нього.