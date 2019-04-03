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Південна Корея цього тижня запустить 5G

Новини » Телеком & IT    03.04.2019 - 22:02
Південна Корея цього тижня запустить 5G
Ілюстративне фото (computerworld.com)

Південнокорейський телекомунікаційний оператор запустить інтернет п'ятого покоління 5 квітня

У Південній Кореї запустять мобільний інтернет п'ятого покоління 5G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що Південна Корея готується стати першою країною в світі, яка запустить мобільний інтернет 5G. Зокрема, південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління вже в цю п'ятницю.

Зазначено, що 5G дозволить користувачам завантажувати фільми з менш ніж за секунду і відкриє шлях для швидкого стрімінг відео файлів і продуктів, пов'язаних з штучним інтелектом і віртуальною реальністю.

Очікується, що до кінця 2019 року кількість клієнтів мобільного інтернету п'ятого покоління складе 1 млн осіб. На сьогоднішній день SK Telecom налічує 27 млн абонентів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати повинні стати технологічним лідером. Також він підкреслив необхідність якнайшвидшого внеднения технологій 5G і 6G в США.

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