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У Німеччині оголосили аукціон з будівництва мереж 5G

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 22:34
У Німеччині оголосили аукціон з будівництва мереж 5G
Ілюстративне фото (computerworld.com)

До 2022 року швидкісним інтернетом планують забезпечити 98% домогосподарств у Німеччині

В Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Вранці 19 березня глава Федерального мережевого агентства Йоахім Хоман в Майнці символічно натиснув на кнопку секундоміра, використовуваного ще в 2000 році.

Тоді перший масштабний аукціон з продажу мобільних частот приніс федеральної скарбниці майже 51 мільярд євро. Поточний аукціон принесе менше прибутку. На думку експертів, прибуток становитиме 3-5 мільярдів євро, як і у результаті аукціонів 2010 і 2015 років. Отримані кошти влада планує витратити на цифровізацію.

Умови, які поставили перед компаніями-учасницями аукціону, досить жорсткі. Їм доведеться вкласти чималі кошти у спорудження радіощогл, щоб виконати вимоги, що пред'являються. Федеральне відомство по захисту від радіації вимагає провести додаткові дослідження, щоб встановити наслідки застосування більш високих радіочастот та пов'язаного з цим електромагнітного випромінювання для здоров'я людей.

До кінця 2022 року високошвидкісним інтернетом планується забезпечити 98% домогосподарств у ФРН. Аукціон продовжиться не менше трьох тижнів. У ньому беруть участь Deutsche Telekom, Vodafone і Telefonica (O2), а також Drillisch - дочірня фірма концерну United Internet з федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Південна Корея стане першою країною в світі, яка введе в експлуатацію мережі 5G.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати повинні стати технологічним лідером. Також він наголосив на необхідності якнайшвидшого внеднения технологій 5G і 6G в США.

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