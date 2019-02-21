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США повинні бути технологічним лідером, - Трамп

Новини » Політика    21.02.2019 - 16:42
США повинні бути технологічним лідером, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп вважає, що компанії повинні активізуватися для впровадження 5G і 6G

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що США повинні бути технологічним лідером. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп наголосив на необхідності впровадження технологій 5G і 6G у Штатах якомога швидше.

США повинні бути технологічним лідером, - Трамп

"Я хочу, щоб 5G, і навіть 6G, технології у Сполучених Штатах з'явилися якомога швидше... Американські компанії повинні активізувати свої зусилля або залишитися позаду. Немає ніяких причин, через які ми повинні відставати від того, що очевидно є майбутнім. Я хочу, щоб США виграли за рахунок конкуренції, а не шляхом блокування у даний час найбільш передових технологій. Ми завжди повинні бути лідером у всьому, що ми робимо, особливо коли мова йде про захоплюючий світ технологій!" - написав глава США.

Нагадаємо, Трамп під час виступу з посланням до Конгресу заявив, що світ заздрить успіхам Америки у військовій і економічній сферах.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018 року повідомлялося, що Адміністрація президента США готується обмежити експорт американських технологій. Трамп планував різко обмежити інвестиції Китаю у технологічну галузь США, щоб посилити контроль над експортом технологій і перешкодити реалізації програми Made in China 2025, метою якої є досягнення світового лідерства Китаю у ключових технологіях.

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