Южаніна стала довіреною особою Порошенка на виборах

Відповідне рішення сьогодні ухвалила ЦВК

Народный депутат Украины, председатель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина стала доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на выборах 31 марта. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания ЦИК, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отметим, сегодня, 7 февраля, ЦИК зарегистрировала кандидатом Петра Порошенко на выборах президента в 2019 году.

29 января 2019 года Петр Порошенко объявил о намерении принимать участие в выборах.

3 февраля Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты. Глава государства подал документы в последний день приема.

Отметим, кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. В воскресенье, 3 февраля, в Центральной избирательной комиссии длился прием заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента.