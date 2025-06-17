Трамп обвинил Макрона в ложном заявлении о его отъезде с саммита G7

Президент США Дональд Трамп резко ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона относительно его поездки из Канады в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Макрон ошибочно заявил, что он якобы покинул саммит G7 в Канаде для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

"Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неправильно! Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня", - написал Трамп.

Он также добавил, что Макрон "всегда ошибается - намеренно или нет", и посоветовал "следить за обновлениями".