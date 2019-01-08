Ювелирный магазин в Киеве отсудил 25 млн гривен за ограбление при обыске

Фото: магазин Graff в центре Киева (google.com/maps)

Столичные правоохранители ограбили ювелирный магазин "Граф" в августе 2014

Владельцы ювелирного магазина Graff, который в 2014 году был ограблен во время обыска, отсудили у государства 25,4 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что Хозяйственный суд Киева взыскал из госбюджета 25,4 млн гривен в пользу ООО "Часовой салон "Кристалл". Именно в такую сумму был оценен ущерб при ограблении ювелирного магазина Graff.

Отметим, в 2014 году работники столичной прокуратуры и милиции на основании постановления суда, который разрешил провести обыски в магазине "Граф" в центре Киева на ул. Архитектора Городецкого, 12/3, похитили ювелирные изделия и часы. По данному инциденту были открыты три уголовных дела за кражу, присвоение имущества, превышение полномочий и подлог. Когда правоохранители покинули помещение, обнаружили исчезновение товара и денег из сейфа.

В сентябре прокуратура Киева закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления, однако в 2015 году в суд направили дело по обвинению 10 человек (сотрудников прокуратуры и полиции). Более чем три года дело все еще находится на стадии подготовительного заседания.

Хозяйственный суд Киева постановил, что истец обосновал противоправность поведения сотрудников прокуратуры при обысках. При этом видеозапись с камеры магазина, которая работала в момент обыска, суд не принял в качестве доказательства, поскольку она не была заверена электронной подписью.

Суд признал убытки магазина в сумме 25,4 гривен - это стоимость украденных товаров по состоянию на август 2014 года. По данным "Судебного репортера", обвиняемый в ограблении Виталий Савчук в 2015 году через суд восстановился в должности старшего прокурор прокуратуры Печерского района Киева, а также отсудил средний заработок за время вынужденного прогула. Другой обвиняемый следователь Печерского управления полиции в Киеве Сергей Кострица уволился в августе 2018 года.

Напомним, в августе 2014 года Генпрокуратура заявляла, что в Киеве правоохранители при обыске ювелирного магазина украли драгоценностей на 1,2 млн евро.