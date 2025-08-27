Ювелирная работа ВСУ: дроны "Корсар" сожгли танк и технику врага на Покровском направлении

Ситуация на фронте

Заметим, что более трех лет назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор оккупанты ежедневно осуществляют массированные обстрелы украинских населенных пунктов.

Под ударами оказываются мирные жители, а также гражданская инфраструктура - жилые дома, школы, больницы. Оккупанты активно применяют артиллерию, авиацию, ракеты и беспилотники.

Украинские Силы обороны дают отпор врагу и наносят ему потери на всех участках фронта. Только за минувшие сутки, 26 августа, зафиксировано около 180 боевых столкновений.

В утренней сводке 27 августа Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную ситуацию на ключевых направлениях и показал карты боевых действий. По его данным, за последние сутки потери российских войск достигли почти тысячи человек.

Кроме того, в ночь на 27 августа Воздушные силы Украины успешно отбили очередную массированную атаку беспилотников.