Ювелірна робота ЗСУ: дрони "Корсар" спалили танк і техніку ворога на Покровському напрямку

Ситуація на фронті

Зауважимо, що більш як три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді окупанти щодня здійснюють масовані обстріли українських населених пунктів.

Під ударами опиняються мирні жителі, а також цивільна інфраструктура - житлові будинки, школи, лікарні. Окупанти активно застосовують артилерію, авіацію, ракети та безпілотники.

Українські Сили оборони дають відсіч ворогу та завдають йому втрат на всіх ділянках фронту. Лише за минулу добу, 26 серпня, зафіксовано близько 180 бойових зіткнень.

У ранковому зведенні 27 серпня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну ситуацію на ключових напрямках та показав карти бойових дій. За його даними, протягом останньої доби втрати російських військ сягнули майже тисячі осіб.

Крім того, в ніч на 27 серпня Повітряні сили України успішно відбили чергову масовану атаку безпілотників.