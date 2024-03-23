РФ снова атаковали беспилотники. Повреждены дома и бизнес-центр

Ночью дроны атаковали четыре российские области. В Белгороде повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

По данным ведомства, ночью дежурными средствами противовоздушной обороны ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА:

пять над Брянской областью;

пять над Белгородской областью;

один над Воронежской областью;

один над Саратовской областью.

В то же время, российские СМИ сообщают, что в Белгороде из-за атаки дрона загорелся частный дом. Также повреждены многоэтажки и бизнес-центр "Монблан".

Информации о пострадавших нет. В регионе сейчас действует режим ракетной опасности.

Атака на электрометаллургический комбинат

Кроме того, ночью БПЛА атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат им. О.О. Угарова. Местные жители сообщали о громких взрывах и публикуют видео с места событий.

По данным пресс-службы предприятия, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

К слову, это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавки в электропечах, что позволяет получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

Основными потребителями металлопродукции АО "ОЭМК им. А.А. Угарова" на российском рынке являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности, а также оборонная промышленность.