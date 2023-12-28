Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году

Заявления официальных лиц и военно-политического руководства - это инструмент влияния. Но прогнозы о заходе ВСУ в Крым осуществились, украинцы там были в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в интервью "Суспільному".
Комментируя заявления, что в этом году украинская армия зайдет в оккупированный Крым, Юсов подчеркнул, что информация - это тоже оружие.
"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат", - сказал он.
При этом представитель ГУР подчеркнул, что украинские военные в этом году, в частности летом, побывали во временно оккупированном Крыму.
"А что касается конкретных заявлений - они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - добавил Юсов.
В этом году украинские военные провели ряд успешных операций в Крыму и вблизи него. В частности, были также вылазки на оккупированный полуостров.
Напомним, что одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" - нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы использовали конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.
Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.
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