Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году

Комментируя заявления, что в этом году украинская армия зайдет в оккупированный Крым, Юсов подчеркнул, что информация - это тоже оружие.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это нужно и получается соответствующий результат", - сказал он.

При этом представитель ГУР подчеркнул, что украинские военные в этом году, в частности летом, побывали во временно оккупированном Крыму.

"А что касается конкретных заявлений - они осуществились. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - добавил Юсов.

Рейды в Крым

В этом году украинские военные провели ряд успешных операций в Крыму и вблизи него. В частности, были также вылазки на оккупированный полуостров.

Напомним, что одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" - нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы использовали конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.