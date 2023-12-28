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Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Заяви офіційних осіб та військово-політичного керівництва - це інструмент впливу. Але прогнози про захід ЗСУ у Крим справдилися, українці там були цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв'ю "Суспільному".

Коментуючи заяви, що цього року українська армія зайде в окупований Крим, Юсов наголосив, що інформація - це також зброя.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і отримується відповідний результат", - сказав він.

При цьому представник ГУР наголосив, що українські військові цього року, зокрема, влітку побували у тимчасово окупованому Криму.

"А що стосується конкретних заяв - вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа", - додав Юсов.

Рейди у Крим

Цього року українські військові здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього. Зокрема, були також і вилазки на окупований півострів.

Нагадаємо, що однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над "вишками Бойка" - нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях. 

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

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