ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Юрист розповів про дивні речі в справі про викрадення нардепа Семінського

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 19:10
Юрист розповів про дивні речі в справі про викрадення нардепа Семінського Фото: Олег Семінський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У кримінальній справі колишнього міністра транспорту та екс-нардепа Миколи Рудьковського, якого звинувачують у викраденні депутата від "Слуги народу" Олега Семінського, є свідчення екстрасенсів.

Про це у коментарі "Цензор.Нет" повідомив Микола Катеринчук, адвокат юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", який ознайомився з матеріала справи.

"Наприклад, там (в матеріалах справи, - ред.) є такий ексцентричний фрагмент: з показань тестя Семінського Башая О.Ф. стало відомо, що він найняв екстрасенсів. Всі екстрасенси нібито вказували на фото Рудьковського і говорили, що цей чоловік причетний до зникнення Семінського", - зазначив Катеринчук.

Також досудове розслідування прийшло до висновку, що "Рудьковський М.М. нібито у 2012 році передавав посереднику невстановлену суму при невстановлених обставинах", пише видання.

Нагадаємо, раніше були оприлюднені аудіозаписи, на яких Олег Семінський розповідає про готовність балотуватися від будь-якої з партій, маючи для цього бюджет сім мільйонів. Семінський визнав, що розмова дійсно мала місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Николай Рудьковский Суд
NEWS
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
РНБО найближчим часом проведе засідання з локдауну в Україні
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні