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Юрист рассказал о странностях в деле о похищении нардепа Семинского

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 19:10
Юрист рассказал о странностях в деле о похищении нардепа Семинского Фото: Олег Семинский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В уголовном деле бывшего министра транспорта и экс-нардепа Николая Рудьковского, которого обвиняют в похищении депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, есть свидетельства экстрасенсов.

Об этом в комментарии "Цензор.Нет" сообщил Николай Катеринчук, адвокат юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", который ознакомился с материалами дела.

"Например, там (в материалах дела, - ред.) есть такой эксцентричный фрагмент: из показаний тестя Семинского Башая О.Ф. стало известно, что он нанял экстрасенсов. Все экстрасенсы якобы указывали на фото Рудьковского и говорили, что этот мужчина причастен к исчезновению Семинского", - отметил Катеринчук.

Также досудебное расследование пришло к выводу, что "Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах", пишет издание.

Напомним, ранее были обнародованы аудиозаписи, на которых Олег Семинский рассказывает о готовности баллотироваться от любой из партий, имея для этого бюджет в семь миллионов. Семинский признал, что разговор действительно имел место.

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