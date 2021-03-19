Семінський визнав справжність запису про 7 млн за депутатський мандат, але називає її "монтажем"
Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський визнав справжність аудіозапису, на якій він розповідає екс-міністру транспорту Миколі Рудьковському, що готовий заплатити сім мільйонів за депутатський мандат. Водночас нардеп підкреслив, що записами маніпулювали.
Про це він розповів в коментарі "Суспильному".
За словами Семінського, оприлюднена розмова справді мала місце у 2010-2011 роках.
"Мені Рудьковський не повідомляв, що буде записувати. Тому я взагалі здивований, що з'явилися якісь записи", - зазначив депутат.
При цьому, за його словами, голосовими роликами "маніпулювали", а самі вони є "монтажем".
Сума в сім мільйонів, про яку йде мова в розмові, дійсно озвучувалася, сказав Семінський, але не мала стосунку до виборів.
Нагадаємо, нещодавно було опубліковано аудіозапис, з якої випливає, що Олег Семінський готовий був витратити сім мільйонів доларів для отримання депутатського мандата від будь-якої з партій.
Крім того, стало відомо, що у справі про його викрадення мова йде про суму в 150 мільйонів доларів та частку в компанії "Нафтогазвидобування".