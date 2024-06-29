Юрист объяснил, что работники ТЦК не имеют права делать

Во время действия военного положения работники ТЦК имеют право проверять у мужчин военно-учетные данные, но они не уполномочены изымать их без согласия гражданина.
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, что работники ТЦК не уполномочены делать и когда у них есть законные основания для задержания военнообязанных мужчин.
Военнослужащие имеют право:
"Представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия полиции. Если задержание производится без законных оснований, это может быть обжаловано в суде. Также они не имеют права без судебного решения заходить в жилье граждан", - говорит Франчук.
Он отмечает, что военкомы не могут изымать документы без согласия гражданина и требовать явиться в ТЦК без надлежащих оснований или приглашать в ТЦК не по месту прописки.
"Работники ТЦК могут вызвать полицию для задержания мужчины, если есть судебное решение - например, решение суда об доставке лица в ТЦК или есть нарушение закона, например, уклонение от призыва", - объясняет юрист.
Франчук добавляет, что частой ошибкой мужчин при общении с ТЦК является то, что у них нет документов, подтверждающих их право на отсрочку или другие основания для освобождения от призыва.
"Также у многих есть недостаточная осведомленность - граждане не умеют отстаивать свои права, имеют недостаточно знаний о законодательстве и это может привести к неправомерным действиям со стороны работников ТЦК", - говорит юрист.
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При подготовке публикации были использованы материалы: комментарий юриста и данные с сайта ТСН.
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