Юрист пояснив, що працівники ТЦК не мають права робити

Під час дії воєнного стану працівники ТЦК мають право перевіряти у чоловіків військово-облікові дані, втім вони не уповноважені вилучати їх без згоди громадянина.
РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, що працівники ТЦК не уповноважені робити та коли у них є законні підстави для затримання військовозобов'язаних чоловіків.
Військкоми мають право:
"Представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян", - каже Франчук.
Він наголошує, що військкоми не можуть вилучати документи без згоди громадянина і вимагати з'явитися до ТЦК без належних підстав або запрошувати до ТЦК не за місцем прописки.
"Працівники ТЦК можуть викликати поліцію для затримання чоловіка, якщо є судове рішення - наприклад, рішення суду про доправлення особи до ТЦК або ж є порушення закону, наприклад, ухилення від призову", - пояснює юрист.
Франчук додає, що частою помилкою чоловіків при спілкуванні з ТЦК є те, що вони не мають при собі документів, що підтверджують їх право на відстрочку або інші підстави для звільнення від призову.
"Також у багатьох є недостатня обізнаність - громадяни не вміють відстоювати свої права, мають недостатньо знань про законодавство і це може призвести до неправомірних дій з боку працівників ТЦК", - говорить юрист.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: коментар юриста і дані з сайту ТСН.
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