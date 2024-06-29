Юрист пояснив, що працівники ТЦК не мають права робити

Що входить в обов'язки працівників ТЦК

Військкоми мають право:

перевіряти документи у чоловіків призовного віку (18-60 років)

вручати повістки, це дозволено робити у будь-якому місці

виписувати одразу постанову про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення

надати доступ до інформації про військовозобов'язаного, у тому числі з персональними даними, військову-облікову спеціальність, місцем роботи та сімейним станом

Що працівники ТЦК не мають права робити

"Представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян", - каже Франчук.

Він наголошує, що військкоми не можуть вилучати документи без згоди громадянина і вимагати з'явитися до ТЦК без належних підстав або запрошувати до ТЦК не за місцем прописки.

У яких випадках можуть затримати військовозобов'язаного чоловіка

"Працівники ТЦК можуть викликати поліцію для затримання чоловіка, якщо є судове рішення - наприклад, рішення суду про доправлення особи до ТЦК або ж є порушення закону, наприклад, ухилення від призову", - пояснює юрист.

Франчук додає, що частою помилкою чоловіків при спілкуванні з ТЦК є те, що вони не мають при собі документів, що підтверджують їх право на відстрочку або інші підстави для звільнення від призову.

"Також у багатьох є недостатня обізнаність - громадяни не вміють відстоювати свої права, мають недостатньо знань про законодавство і це може призвести до неправомірних дій з боку працівників ТЦК", - говорить юрист.